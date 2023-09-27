Алла Пугачева предлагала деньги директору Бориса Моисеева на установку памятника

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Алла Пугачева предлагала деньги директору Бориса Моисеева на установку памятника
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Источник фото: Коллаж Информинг

Певица Алла Пугачева предложила Сергею Гороху финансовую поддержку для создания памятника певцу Борису Моисееву. Об этом сообщил сам Горох в интервью СМИ.

Он рассказал, что встречался с Примадонной в Юрмале, где Пугачева выразила желание помочь с финансированием памятника. Тем не менее, Горох почувствовал глубокую благодарность перед Борисом Моисеевым и решил взять ответственность за установку памятника на себя.

Сергей Горох подчеркнул, что Алла Пугачева не сможет присутствовать на церемонии открытия памятника в Москве. В то же время, она поддерживала Гороха в трудные моменты, регулярно интересуясь о его состоянии здоровья. По словам Гороха, Алла Борисовна была готова помочь финансово, если потребуется.

Борис Моисеев похоронен на Троекуровском кладбище. На его могиле будет установлена скульптура, созданная Филиппом Трушиным, который также работал над монументами для Владимира Этуша, Василия Ланового и Юрия Яковлева.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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