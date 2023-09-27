Антон Попович попал в тройку финалистов на шоу «Сердце Клавы»

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Антон Попович попал в тройку финалистов на шоу «Сердце Клавы»
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Источник фото: Коллаж Информинг

Антон Попович, местный житель из Архангельска, продолжает соревноваться за внимание и сердце певицы Клавы Коки. Хотя певица уже признавалась в своих чувствах к нему, в пятой серии возникла неожиданная интрига - останется ли парень в проекте.

В последнем выпуске шоу участники снова прошли через множество испытаний. В финале остались только трое, среди которых наш земляк. Кто из них продолжит борьбу? Клава Кока показала две коробочки с сердцами - символом дальнейшего участия.

Первое сердце певица вручила без каких-либо интриг. Второе сердце претендует Антон Попович, но его получение не является еще истиной.

Когда Клава Кока осталась наедине с Антоном Поповичем, она спросила его о его чувствах к ней. Антон признался, что чувствует себя в замешательстве: он смотрит на нее и не понимает, как реагировать. Он честно признался, что ему не нравится, что девушка проводит время на проекте с другими парнями, и это мешает ему разобраться в своих чувствах.

Обсудив ситуацию с конкурентом, Антон Попович сказал, что понимает, почему всё так происходит на проекте. Клава Кока привыкла быть властной, и в данной ситуации всё зависит от нее. Но, тем не менее, он остается обеспокоенным. Ранее он говорил, что, как и все участники, не знал, какая известная девушка будет выбирать жениха в проекте "Пятнице!". Когда они представили Клаву Коку, ему стало интересно. Теперь Антон Попович признается, что у него появились чувства, и что, вероятно, если бы этого не произошло, он бы сам покинул шоу.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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