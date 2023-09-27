Хакеры взломали украинские ТВ-каналы и запустили песню певца Шамана «Я русский»

Хакерская атака привела к прерыванию эфира украинских телеканалов в ряде регионов Украины. Вместо обычного вещания, злоумышленники показали клип российского артиста SHAMAN'a на песню "Я русский".

Этот инцидент вызвал общественное негодование и критику в адрес властей за недостаточные меры по обеспечению безопасности. Трансляция клипа продлилась всего около 10 секунд.

Важно отметить, что подобные атаки имеют потенциал вызывать серьезные обсуждения и напряженность в обществе. SHAMAN, как российский артист, оказался в центре этого события.