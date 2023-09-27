Камера у iPhone 15 Pro Max оказалась хуже, чем у Huawei P60 Pro начала 2023 года

Эксперты DxOMark признали успешное прохождение тестирования камерой смартфона Apple iPhone 15 Pro Max, выставив ему второе место в общем рейтинге. Устройство поднялось на восемь позиций выше своего предшественника. В частности, эксперты отметили яркость, контрастность и точную экспозицию снимков, включая ночные съемки, а также выдающиеся тонирование кожи.

Смартфон iPhone 15 Pro Max признан лучшим в нескольких важных категориях, включая экспозицию фотографий, цветопередачу и воспроизведение текстур, а также эффектное размытие фона (bokeh). По данным отчета DxOMark, этот аппарат также лидирует в видеосъемке.

Единственное устройство, которое обогнало iPhone, — Huawei P60 Pro. Тестирование DxOMark выявило некоторые ограничения производительности в условиях слабого освещения, где iPhone проявил небольшой уровень шумов по сравнению с некоторыми конкурентами. Также было отмечено некоторое ограничение динамического диапазона в сложных условиях съемки на улице.