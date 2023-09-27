Лариса Долина восхитила поклонников пикантным фото с глубоким декольте

Певица Лариса Долина порадовала своих поклонников новой фотографией в социальных сетях. На снимке она предстала в ярком костюме, который подчеркнул ее декольте.

Поклонникам образ очень понравился. Они засыпали певицу комплиментами, говорили ей, что она потрясающе выглядит.

Ранее 68-летняя Долина рассказала, что её увядающий организм уже не так просто поддается контролю. Она в определенный момент пробовала таблетки для похудения, чтобы избавиться от лишних килограммов. Однако потом ее тело перестало реагировать на них. Теперь артистка использует коллаген, который помогает ей поддерживать форму и выглядеть молодо.