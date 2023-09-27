«Мощный и хищник»: Астролог Марк Шейман раскрыл тайну знака зодиака Рыбы

Астролог Марк Шейман раскрыл тайну знака зодиака Рыбы. Он отметил, что это водный знак, но с мощной энергетикой. Астролог сравнил представителей этого знака зодиака с водными хищниками. Представителей этого знака зодиака он считает надежными и сильными. Рыбы всегда целеустремленные, но с заботой относятся к близким и окружающим. Рыбы не боятся идти в одиночку против толпы, поэтому будут добиваться поставленных целей любой ценой.

При этом успех представителей этого знака зодиака зависит от того, есть ли рядом человек, который его направляет, вселяет уверенность в его силах, окрыляет и вдохновляет. И если рядом есть такой человек, то рожденный в созвездии Рыбы реализует самые невероятные планы.