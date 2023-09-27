Назван ТОП-10 самых надежных дизельных автодвигателей в мире

Дизельные двигатели уже долгое время широко используются в различных типах техники, включая легковые автомобили, грузовики, поезда и морскую технику.

Однако будущее этого типа двигателей кажется не таким определённым из-за растущей популярности электрификации. Дизельные двигатели работают по принципу воспламенения от сжатия, в отличие от бензиновых двигателей, в которых используются свечи зажигания.

Сайт HotCars признал двигатель Cummins 6.7 ISB наиболее надежным среди дизельных моторов в легковых автомобилях, способным пройти около 500 тысяч километров без крупных ремонтов. На втором месте оказался 7,3-литровый турбодизель Ford Power Stroke, а на третьем - двигатель Chevrolet Duramax 6.6L LB7.

Также в ТОП-10 самых надежных дизельных двигателей вошли: Cummins 5.9L, BMW M57, Volvo D5, Hyundai 1.6 CRDi, Toyota 1HD-FTE, Mercedes-Benz OM617, Volkswagen 1.9L ALH TDI Diesel.