Поэт Владимир Ильичев заявил, что не стал бы писать песни для SHAMAN

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Поэт Владимир Ильичев заявил, что не стал бы писать песни для SHAMAN
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Источник фото: Коллаж Информинг

Поэт-песенник Владимир Ильичев заявил, что он бы не согласился на совместное творчество с певцом SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом сообщил Ильичев в беседе с NEWS.RU.

«С SHAMAN я бы не решился сотрудничать. У него уже есть свой стиль, своя лексика и выражения, которые постоянно повторяются в его песнях. И сейчас пытаться изменить это интеллектуальным слогом мне кажется, будет вызывать недопонимание у аудитории», — подчеркнул Ильичев.

По его мнению, он воспринимает Ярослава Дронова как "большой музыкальный политический пиар-проект".

Ранее Диана Анкудинова, известная благодаря участию в программе "Маска", отметила, что SHAMAN популярен в основном благодаря женской аудитории. По её словам, многие песни исполнителя напоминают ей "какую-то другую песню". Она также добавила, что популярность Дронову приносит и то, что он мужчина, так как женщины "очень падкие к зрелищам".

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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