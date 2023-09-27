Российские звёзды повысили гонорары после отъезда коллег за границу после СВО

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Российские звёзды повысили гонорары после отъезда коллег за границу после СВО
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Источник фото: Коллаж Информинг

Отъезд некоторых представителей российского шоу-бизнеса, театра и кино за границу сопровождается увеличением рабочей нагрузки и, как следствие, заработка для оставшихся в России коллег.

Например, известная певица Zivert, ранее готовая выступить за гонорар в миллион рублей, теперь просит в четыре раза больше. Рэп-исполнитель Баста, в свою очередь, также пересмотрел свои тарифы. Если в 2020 году он соглашался на выступление за 5 миллионов рублей, то сейчас его гонорар составит 6-8 миллионов.

Леонид Агутин теперь запрашивает 5 миллионов за один концерт, что, как слухи гласят, в два с половиной раза больше, чем ранее. Полина Гагарина, согласно новым условиям, теперь оценивает свои выступления минимум в 9 миллионов, в то время как до пандемии и СВО её гонорар составлял около 4 миллионов за концерт.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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