Стало известно, как происходила замена Арнтгольц на Бабенко в шоу «Жди меня» на НТВ

Image 16+
Стало известно, как происходила замена Арнтгольц на Бабенко в шоу «Жди меня» на НТВ
Знаменитости
Источник фото: Коллаж Информинг

28 сентября на экраны выйдет новый выпуск популярной программы «Жди меня». Телеведущий Александр Лазарев представит зрителям новую соведущую, так как Татьяна Арнтгольц решила покинуть проект.

По словам Лазарева, актриса приняла это решение по собственному желанию, поскольку ей захотелось уделить больше времени театральным постановкам и киносъемкам.

Напомним, что Арнтгольц присоединилась к коллективу программы в 2018 году. Она признавалась, что начало съемок было непростым, но она смогла преодолеть эти трудности благодаря своему профессионализму и эмоциональной вовлеченности

. Это уже не первый раз, когда актриса временно покидает проект. Ранее она уходила в декретный отпуск. Татьяна Арнтгольц воспитывает двоих детей: дочь Марию от первого брака с Иваном Жидковым и сына Данилу, родившегося в 2021 году от брака с Марком Богатыревым.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Стало известно, как происходила замена Арнтгольц на Бабенко в шоу «Жди меня» на НТВ

Сегодня, 19:41

Хакеры взломали украинские ТВ-каналы и запустили песню певца Шамана «Я русский»

Сегодня, 19:34

Вайкуле напомнили, как она проводила корпоративы в России

Сегодня, 14:33

Внук Пугачевой Пресняков нашел новый источник доходов в США

Сегодня, 14:30

Лариса Долина восхитила поклонников пикантным фото с глубоким декольте

Сегодня, 14:21

Поэт Владимир Ильичев заявил, что не стал бы писать песни для SHAMAN

Сегодня, 14:18

Алла Пугачева предлагала деньги директору Бориса Моисеева на установку памятника

Сегодня, 14:13

Вячеслав Гришечкин перед смертью заявил, что хочет уйти к покойной жене Анне

Сегодня, 11:18

Российские звёзды повысили гонорары после отъезда коллег за границу после СВО

Сегодня, 11:15

Назван ТОП-10 самых надежных дизельных автодвигателей в мире

Сегодня, 10:26

Профессор Гундаров: Маски в пандемию ‎SARS-CoV-2 бесполезны и только усиливают психоз

Сегодня, 09:59

Гонорары молодого мужа Пугачевой упали в три раза

Сегодня, 09:06

StarHit: Алёна Бабенко заменит Татьяну Арнтгольц в программе «Жди меня»

Сегодня, 09:02

Россияне стали активно переходить с западных сериалов на российские

Сегодня, 08:59

Сергей Лазарев показал страстный танец с откровенно одетой девушкой

Сегодня, 08:50

Юлия Савичева рассказала подробности ухода от Максима Фадеева

Сегодня, 08:32

Бондарчук не сводил глаз с Паулины Андреевой на очередной премьере

Сегодня, 08:25

45-летняя певица Ани Лорак ответила на критику её позиции по спецоперации

Сегодня, 08:21

Выяснилось, почему Татьяна Арнтгольц ушла из программы «Жди меня» спустя 5 лет

Сегодня, 08:19

Актёр Виктор Сухоруков отказался смотреть фильм «Брат-3», созданный «шпаной»

Вчера, 20:52

Новости партнеров