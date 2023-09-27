Стало известно, как происходила замена Арнтгольц на Бабенко в шоу «Жди меня» на НТВ

28 сентября на экраны выйдет новый выпуск популярной программы «Жди меня». Телеведущий Александр Лазарев представит зрителям новую соведущую, так как Татьяна Арнтгольц решила покинуть проект.

По словам Лазарева, актриса приняла это решение по собственному желанию, поскольку ей захотелось уделить больше времени театральным постановкам и киносъемкам.

Напомним, что Арнтгольц присоединилась к коллективу программы в 2018 году. Она признавалась, что начало съемок было непростым, но она смогла преодолеть эти трудности благодаря своему профессионализму и эмоциональной вовлеченности

. Это уже не первый раз, когда актриса временно покидает проект. Ранее она уходила в декретный отпуск. Татьяна Арнтгольц воспитывает двоих детей: дочь Марию от первого брака с Иваном Жидковым и сына Данилу, родившегося в 2021 году от брака с Марком Богатыревым.