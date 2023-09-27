В iFixit разобрали iPhone 15 Pro Max, показав необычную тетрапризму камеры

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В iFixit разобрали iPhone 15 Pro Max, показав необычную тетрапризму камеры
Новости Hi-Tech
Источник фото: коллаж Информинг

Компания iFixit провела разборку iPhone 15 Pro Max и поделилась подробностями о его внутренностях. Основные моменты:

  1. Батарея объемом 17,1 Втч, чуть больше, чем у предыдущей модели iPhone 14 Pro Max.

  2. Внедрены новые линзы с тетрапризмами для 5-кратного оптического зума. Apple заменила серию линз, управляемых электромагнитами, на одноэлементный перископ с тетрапризмой, что позволяет имитировать эквивалентное фокусное расстояние 120 мм.

  3. Датчики камеры выглядят одинаково, указывая на улучшения в программном обеспечении и новом чипе A17 Pro.

  4. Новый процессор, не имеющий названия, и модем Qualcomm Snapdragon X70 5G Modem-R для связи.

  5. Внедрен новый порт USB-C и титановая рамка, но отмечено, что титановая отделка более подвержена царапинам и падениям.

  6. Ремонтопригодность улучшена для "огороженного сада", но не для реального мира, так как телефон не принимает утилизированные детали, что затрудняет ремонт в домашних условиях.

В оценке ремонтопригодности iFixit, iPhone 15 Pro Max получил 4/10.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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