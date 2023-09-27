В iFixit разобрали iPhone 15 Pro Max, показав необычную тетрапризму камеры

Компания iFixit провела разборку iPhone 15 Pro Max и поделилась подробностями о его внутренностях. Основные моменты:

Батарея объемом 17,1 Втч, чуть больше, чем у предыдущей модели iPhone 14 Pro Max.

Внедрены новые линзы с тетрапризмами для 5-кратного оптического зума. Apple заменила серию линз, управляемых электромагнитами, на одноэлементный перископ с тетрапризмой, что позволяет имитировать эквивалентное фокусное расстояние 120 мм.

Датчики камеры выглядят одинаково, указывая на улучшения в программном обеспечении и новом чипе A17 Pro.

Новый процессор, не имеющий названия, и модем Qualcomm Snapdragon X70 5G Modem-R для связи.

Внедрен новый порт USB-C и титановая рамка, но отмечено, что титановая отделка более подвержена царапинам и падениям.