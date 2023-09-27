Вайкуле напомнили, как она проводила корпоративы в России

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Вайкуле напомнили, как она проводила корпоративы в России
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Источник фото: коллаж informing.ru

Лайма Вайкуле в своем недавнем интервью удивила публику заявлением о том, что она вместе с Аллой Пугачевой кормила весь Советский Союз, хотя не пояснила, каким образом это делала.

Когда речь зашла о корпоративах в России, где она также выступала, певица заявила, что для нее это всего лишь работа, и она не делает различий, где выступать.

Вайкуле подчеркнула, что почти никогда заранее не знала, у кого будет выступать, и имя именинника узнавала часто после выступления из соображений конфиденциальности.

По мнению пользователей, Лайма Вайкуле, скорее всего, просто зарабатывает хорошие деньги своими выступлениями. Верить, что она не знает имен заказчиков, многие не готовы. Возможно, для нее деньги всегда были важнее принципов. Некоторые комментаторы отмечают, что ее принципы, возможно, не так уж и крепки, как кажется, и они могли измениться со временем.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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