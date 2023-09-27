Вячеслав Гришечкин перед смертью заявил, что хочет уйти к покойной жене Анне

Вячеслав Гришечкин, известный по роли в сериале "Солдаты", незадолго до своей смерти переживал тоску по ушедшей жене, с которой он относился с любовью и нежностью. Директор актера, Максим Миллер, поделился, что Гришечкин часто вспоминал свою жену Анечку, молился, ходил в храм и ставил свечи за её упокой. Иногда он выражал желание быть с ней.

Супруга актера ушла из жизни в 2017 году от рака. Несмотря на утрату, Вячеслав Гришечкин не впадал в депрессию и всегда оставался позитивным. Даже в тяжёлые моменты болезни он сохранял чувство юмора и стал известен своей неординарностью, включая беготню по холоду голышом, как рассказал Миллер. Актер скончался 15 сентября от проблем с сердцем после восьмидневного пребывания в реанимации реабилитационного центра в подмосковном Одинцове. Гришечкин также был известен своей деятельностью в Театре на Юго-Западе и Российском академическом молодежном театре, а также руководил театральной студией при Московском университете МВД.