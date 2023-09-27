Внук Пугачевой Пресняков нашел новый источник доходов в США

31-летний Никита Пресняков перебрался в США осенью 2022 года, где активно занимается созданием музыки вместе с группой Multiverse и снимает клипы для местных артистов. По данным "Утро.Ру", он также ищет альтернативные источники дохода.

Пресняков предлагает всем заинтересованным эксклюзивный контент через платную подписку на своей странице в социальной сети, ограниченной в России. Взамен, подписчики получают доступ к "закулисью" его жизни, имеют возможность задавать ему вопросы и получать привилегии подписчика.

Стоимость подписки изначально составляла 409 рублей, но впоследствии Пресняков уменьшил ее до 189 рублей, а также предоставил возможность отмены подписки в любой момент.