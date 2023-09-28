Автоэксперты WhatCar составили рейтинг ТОП-6 самых ненадежных кроссоверов с пробегом

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Автоэксперты WhatCar составили рейтинг ТОП-6 самых ненадежных кроссоверов с пробегом
Автомобильные новости
Источник фото: Коллаж Информинг

Список кроссоверов на вторичном авторынке в 2023 году, которые отметило британское издание WhatCar и страховая компания MotorEasy как подверженные проблемам.

1 Nissan X-Trail (2014-2021) —45% владельцев столкнулись с неполадками, в том числе с тормозной системой, кондиционером, мотором, коробкой передач, электроникой.

2. Hyundai Santa Fe (2013-2018) — 36% испытали проблемы с тормозами, электроникой, выхлопной системой и коробкой передач.

3. Kia Sorento (2010-2015) — не менее 25% водителей указали на проблемы с с тормозной системой, электрикой, коробкой передач, кузовом.

4. Land Rover Discovery (2004-2017) — возникли проблемы у 46% владельцев модели.

5. Audi Q7 (2006-2015) — 36% автолюбителей имели проблемы с этой моделью.

6. Range Rover (2013-2022 годы выпуска) — 30% человек столкнулись с разными неисправностями.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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