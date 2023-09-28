«Буду беречь тебя»: Киркоров показал женщину, от которой без ума

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«Буду беречь тебя»: Киркоров показал женщину, от которой без ума
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Источник фото: Информинг

Филипп Киркоров с Ани Лорак много лет поддерживают дружеские отношения. В 2008 году они принимали участие в песенном конкурсе «Евровидение». Тогда певица заняла второе место, после чего их дружба стала крепче.

Поп-король решил искренне поздравить исполнительницу с днем рождения. Он похвалил талант Лорак, отметив, что ее путь к успеху был не был легким.

Также Киркоров выразил слова благодарности Ани за то, что она открылась ему, позволила стать частью ее мира. Певец пожелал подруге счастья, любви, спокойствия. Филипп добавил, что без ума от артистки, поэтому будет поддерживать ее и семью, как «славный дядька Черномор».

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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