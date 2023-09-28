Критика СВО и закрытие проекта: как живет уехавший из РФ Жерар Депардье

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Критика СВО и закрытие проекта: как живет уехавший из РФ Жерар Депардье
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Источник фото: Коллаж Информинг

Жерар Депардье в 2013 году получил паспорт РФ и заявил, что здесь хочет прожить до конца дней. Но куда артист пропал после начала СВО?

Кроме российского паспорта, у него есть гражданство Алжира и Бельгии. Актер себя считает гражданином мира, поэтому планирует получить 7 паспортов. В 2015 году Жерар переехал в Бельгию, где открыл бизнес по продаже недвижимости. В 2018 уехал в Алжир, там купил виноградники и заявил, что намерен получить гражданство Турции. По последним данным, он находится в Европе.

После начала СВО Депардье ее назвал неприемлемой «выходкой». Он выступил с критикой российских властей, за что его призвали лишить гражданства России и конфисковать имущество в Грозном и Саранске.

В 2022 году Депардье закрылся продюсерский центр в России и была приостановлена работа над «Нормандией — Неман» о французских летчиках. В феврале 2023 года артист сообщил, что считает себя русским, но пытается избегать разговоров на политические темы. По мнению актера, «никто не в состоянии сказать что-либо разумное на этот счет».

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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