Названы 3 вида женского оргазма, о которых не подозревают мужчины

Большинство слышали о двух видах женского оргазма. Многие практически ничего не знают об альтернативных видах экстаза. Их существует как минимум 5 видов. Мы выбрали 3 самых распространенных, с которыми сталкивалась почти каждая женщина, но об этом даже догадывалась.

Коргазм

Он знаком поклонницам фитнеса. Женщина неосознанно получает во время активных занятий спортом оргазм. При выполнении некоторых упражнений, когда задействованы эти мышцы, дама переживает приятные минуты.

Точка А

В женском теле есть одна оргазмическая точка, которая располагается на передней стенке влагалища, у самой матки. Чтобы мужчина добрался до нее, придется хорошо подготовиться.

Ментальный оргазм — брейнгазм.

Прелесть его в том, что не нужна физическая стимуляция. Достаточно прокачать эмоциональность. Иногда брейнгазм предшествует физиологическому оргазму. В постели женщина может разрыдаться либо рассмеяться.