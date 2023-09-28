Оксана Самойлова показала фото, на котором предстала обнаженной в душе

Оксана Самойлова всегда активно работает над внешностью. У модели есть система тренировок, которой всегда придерживается. Жена рэпера упорно занимается в спортивном зале и следит за своим питанием.

На днях женщина поделилась новым видео. Она продемонстрировала утренний уход. Оксана показала также стройную фигуру в душе. Сперва обнаженная Самойлова стояла под душем и наслаждалась водной процедурой. Затем надела комплект белого белья, который подчеркнул ее загорелую кожу, отправившись к туалетному столику.

По словам многодетной матери, она продолжает придерживаться спортивного режима. Красотка показала, как тренируется в парке в столице.