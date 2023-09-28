Орбакайте показала на видео, как прошло открытие памятника Моисееву

В Москве накануне прошло открытие памятника Борису Моисееву. Он похоронен на Троекуровском кладбище столицы. Видео с открытия памятника на своей странице в соцсети опубликовала Кристина Орбакайте, которая была хорошим другом певца.

Некоторые фанаты отметили, что, наверное, певица тайно вернулась в Россию. Но сама артистка комментировать догадки поклонников не захотела.

В ролик попал памятник, белые голуби, которых запускали присутствующие в небо.

Напомним, что Моисеев умер год назад. Его бронзовую статую во весь рост создал Филипп Трушин. Не присутствовал на открытии памятника Филипп Киркоров. В своем блоге он разместил видеокадры с могилы хореографа.