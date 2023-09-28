Певица и актриса Кристина Орбакайте заявила, что Москва — это не город

Кристина Орбакайте сравнила Москву с государством. Свое мнение певица и актриса высказала в интервью с «Москвич Mag».

По словам знаменитости, российская столица представляет собой даже не город, а скорее отдельное государство. Кристина отметила, что Москва не уступает ничем другим главным столицам мира, а то, что она живет в этом городе и здесь находятся ее близкие, делает его еще более привлекательным, чем остальные.

Орбакайте уверена, что Москва преображается. При этом облик и красота города сохраняются. Среди минусов столицы РФ дочь Примадонны считает большие заторы на дорогах.