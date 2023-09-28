Продюсер Яна Рудковская вышла в свет в пышном платье и напоролась на критику в Сети

Яна Рудковская появилась на людях в пышном платье, вызвав волну критику у подписчиков в Сети. Кадры со знаменитостью, на которых жена фигуриста Евгения Плющенко появилась на организованном гала-ужине в честь 18-летия совместной работы с Димой Биланом, были опубликованы ее странице в соцсети.

На светском рауте 48-летняя Рудковская предстала в розовом платье со спущенным рукавом. Яна сделала легкую укладку с локонами, а также дополнила образ нюдовым макияжем.

Однако подписчики не оценили такой выбор звездного продюсера. Они высказали негодование в комментариях под публикацией знаменитости.