Стало известно, как прошел концерт Ани Лорак после скандалов и проверок

Вчера, 27 сентября 2023 года, Ани Лорак исполнилось 45 лет. На юбилей певица провела большой сольный концерт в Москве в Крокус Сити Холл.

Фанаты певицы боялись, что из-за проверок и скандалов шоу могут отменить. Но все обошлось. Билет на выступление Лорак стоил от 2000 тыс. рублей на галерке до 35 тыс. рублей в первых рядах.

Заметим, что ранее в отношении исполнительницы проводили проверку, которая показала, что Ани чиста перед российским законодательством. Поэтому концерт не отменили.

Спела артистка в дуете с поп-королем. В конце совместного выступления Филипп Киркоров положил к ногам певицы огромный букет красных роз.