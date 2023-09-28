Стало известно, сколько заработала Лариса Долина за концерт в Казани

Лариса Долина заработала 1,6 млн руб. за выступление в ходе литературно-музыкального фестиваля "Аксенов-фест". Он проходил с 20 по 22 сентября. Столько артистке заплатили в Казанском Управлении культуры.

Концерт длился 45 минут. За это время Долина спела 12 песен. Деньги на оплату выступления выделила городская казна. Певица с Управлением культуры заключили договор. Согласно документу, представители певицы гарантировали исключительность авторских и смежных прав на все произведения.

Со стороны казанских чиновников предлагалась полная безопасность в зоне проведения фестиваля. На концерте следили за аморальным и неэтичным поведением, которое могло выражаться в употреблении алкогольных напитков и наркотической продукции.