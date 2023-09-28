В Москве покончила с собой российская певица Светлана Заградская

Светлана Заградская покончила с собой в Москве. О кончине 77-летней российской певицы, режиссера и этнографа пишет "Регнум" со ссылкой на источники.

По данным издания, этот инцидент произошел ул. Конёнкова в Москве. В квартире артистки была найдена предсмертная записка.

Заградская родилась в 1946 году. Всю жизнь она посвятила изучению фольклора, а также культурно-просветительской деятельности. Светлана Григорьевна - кандидат педагогических наук, руководитель этнографического объединения, член Союза журналистов РФ.

Стоит добавить, что другие подробности трагедии не приводятся.