В Москве покончила с собой российская певица Светлана Заградская

Image 16+
В Москве покончила с собой российская певица Светлана Заградская
Знаменитости
Фото из открытых источников

Светлана Заградская покончила с собой в Москве. О кончине 77-летней российской певицы, режиссера и этнографа пишет "Регнум" со ссылкой на источники.

По данным издания, этот инцидент произошел ул. Конёнкова в Москве. В квартире артистки была найдена предсмертная записка.

Заградская родилась в 1946 году. Всю жизнь она посвятила изучению фольклора, а также культурно-просветительской деятельности. Светлана Григорьевна - кандидат педагогических наук, руководитель этнографического объединения, член Союза журналистов РФ.

Стоит добавить, что другие подробности трагедии не приводятся.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
В Москве покончила с собой российская певица Светлана Заградская

Сегодня, 12:44

Стало известно, как прошел концерт Ани Лорак после скандалов и проверок

Сегодня, 12:20

Выяснилось, сколько Лия Ахеджакова получает в Европе за спектакль

Сегодня, 12:09

Певица и актриса Кристина Орбакайте заявила, что Москва — это не город

Сегодня, 10:51

«Буду беречь тебя»: Киркоров показал женщину, от которой без ума

Сегодня, 10:44

Оксана Самойлова показала фото, на котором предстала обнаженной в душе

Сегодня, 10:36

Критика СВО и закрытие проекта: как живет уехавший из РФ Жерар Депардье

Сегодня, 10:25

Стало известно, сколько заработала Лариса Долина за концерт в Казани

Сегодня, 09:08

«Мне ничего не страшно»: Бабенко поделилась своими эмоциями после ухода Арнтгольц

Сегодня, 08:59

Актер РФ Цыганов заявил, что временно потерял память после удара на съемках

Сегодня, 08:52

«Woman»: Мачеха Ариадны заявила о решении не звать Волочкову на 18-летие

Сегодня, 08:42

Роман Худяков рассказал, как пройдет возвращение Пугачевой на российские ТВ-каналы

Сегодня, 08:31

Ярославец удивил певца Шамана собственным вокалом

Сегодня, 08:19

«АиФ»: Михалков поведал, как ботинки не по размеру помогли Богатыреву

Сегодня, 08:09

Врачи рассказали, почему у Николаева произошел инфаркт

Сегодня, 08:08

Режиссер Никита Михалков рассказал, за что просил прощения у Нонны Мордюковой

Вчера, 21:06

Актриса Ирина Медведева призналась, что муж-француз против ее приездов в РФ

Вчера, 20:59

Владимир Соловьёв жестко отчитал Гарика Харламова за песню о гражданах России

Вчера, 20:15

Антон Попович попал в тройку финалистов на шоу «Сердце Клавы»

Вчера, 20:06

Стало известно, как происходила замена Арнтгольц на Бабенко в шоу «Жди меня» на НТВ

Вчера, 19:41

Новости партнеров