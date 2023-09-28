Выяснилось, сколько Лия Ахеджакова получает в Европе за спектакль

Выяснилось, сколько зарабатывает Лия Ахеджакова за спектакль в Европе. По данным источника, актриса уехала на гастроли в соседние страны.

За рубежом она играет в постановке под названием «Мой внук Вениамин», поставленной по пьесе Людмилы Улицкой. Звезда выступила в Армении, а также Грузии. Недавно Ахеджакова отправилась в Европу с гастролями.

Известно, что Лия Меджидовна в октябре будет выступать в Германии. В Берлине цена самого дешевого билета составляет шесть тысяч рублей. Также она выступит в Швейцарии.

Учитывая наполняемость залов выходит, что за спектакль Лия Ахеджакова зарабатывает от 500 тыс. рублей.