Выяснилось, сколько Лия Ахеджакова получает в Европе за спектакль

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Выяснилось, сколько Лия Ахеджакова получает в Европе за спектакль
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Источник фото: Коллаж Информинг

Выяснилось, сколько зарабатывает Лия Ахеджакова за спектакль в Европе. По данным источника, актриса уехала на гастроли в соседние страны.

За рубежом она играет в постановке под названием «Мой внук Вениамин», поставленной по пьесе Людмилы Улицкой. Звезда выступила в Армении, а также Грузии. Недавно Ахеджакова отправилась в Европу с гастролями.

Известно, что Лия Меджидовна в октябре будет выступать в Германии. В Берлине цена самого дешевого билета составляет шесть тысяч рублей. Также она выступит в Швейцарии.

Учитывая наполняемость залов выходит, что за спектакль Лия Ахеджакова зарабатывает от 500 тыс. рублей.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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