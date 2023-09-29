45-летняя Екатерина Климова появилась на сцене в прозрачном платье

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45-летняя Екатерина Климова появилась на сцене в прозрачном платье
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Источник фото: Коллаж Информинг

Актриса Екатерина Климова поделилась в социальных сетях кадрами со своего выступления в театре. На снимках видно, как исполнительница главной роли в спектакле "Мастер и Маргарита" предстает перед публикой в изысканном прозрачном платье с узким разрезом на бедрах.

Ее волосы красиво собраны в пышную прическу, а на лице актрисы выделен яркий макияж с алой помадой. Многие также заметили, что Климова предпочла выступить без обуви.

Поклонники актрисы высоко оценили ее подтянутую фигуру, называя ее восхитительной. Сама Климова всегда подчеркивает, что придерживается здорового образа жизни, хотя не является постоянным посетителем спортивных залов. Вместо этого она предпочитает плавать, много гулять пешком и регулярно делать зарядку для поддержания мышечного тонуса.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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