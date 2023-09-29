«Выпадают волосы, вызывает онкологию»: Доктор назвал самый опасный для женского здоровья напиток

Доктор Асыл назвал самый опасный для женского здоровья напиток.

Этот напиток, сообщил он, негативно влияет на гормональный фон женщины. К тому же он негативно влияет на репродуктивную функцию женского организма. Этот напиток вымывает кальций, из-за чего ухудшается состояние костей, волос и ногтей.

По словам эксперта, этим напитком является алкоголь.

Спиртное в любом виде и даже в минимальном количестве вредит здоровью женщины.

К тому же доказано, что алкоголь повышает риски развития различных опасных заболеваний, в том числе и онкологии. Поэтому стоит стремиться к тому, чтобы вообще не пить спиртное, если хочется сохранить дольше здоровье и молодость.