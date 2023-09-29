Блогер Ивлеева вышла в свет с обнаженной грудью: фото

Блогер Настя Ивлеева снова привлекла внимание соцсетей своим нарядом на показе Marni в Париже. В этот раз она появилась в прозрачном белом платье, под которым были видны лишь трусы.

На этот раз она "забыла" надеть бюстгальтер и показала грудь. Однако поверх этого соблазнительного наряда она накинула разноцветную кофту, придающую образу ноту целомудрия.

Недавно ее критиковали за слишком худое телосложение, даже высказывали предположения о возможной анорексии после фото с показа Prada в Милане.