Дима Билан показал, как прошло его воссоединение с бывшей невестой Еленой Кулецкой

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Дима Билан показал, как прошло его воссоединение с бывшей невестой Еленой Кулецкой
Знаменитости
Источник фото: Информинг

Несколько дней назад прошло заметное светское событие, в числе гостей которого оказались многие звезды российского шоу-бизнеса. Из числа приглашенных выделяется певец Дима Билан, который выступил на сцене вместе с бывшей невестой Еленой Кулецкой. Яна Рудковская, продюсер, поделилась кадрами с этого мероприятия в своем личном блоге.

Артист исполнил композицию под названием «Это была любовь», которую он сочинил совместно с бывшей возлюбленной. Елена Кулецкая даже приняла участие в съемках клипа к этой песне еще в 2006 году. Во время исполнения музыкальной композиции, знаменитости проявили взаимное тепло и внимание.

Стоит отметить, что Елена, модель по профессии, сейчас находится в отношениях с оператором-режиссером Станиславом Романовским. Вместе они воспитывают двух очаровательных дочерей: семилетнюю Нику и пятилетнюю Александру. В то время как Дима Билан, как известно, пока не женат.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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