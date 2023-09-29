Доктор Мясников рассказал о привычках, вредных для здоровья сердца и сна

Доктор Мясников в программе "О самом главном" выделил ряд вредных привычек перед сном, которые могут негативно сказаться на здоровье сердца:

Избегайте использования гаджетов за 4 часа до сна, так как экраны могут снизить выработку мелатонина, что влияет на нормальный сон. Переедание может негативно сказаться на сердечном здоровье. Важно контролировать потребление животных жиров и быстрых углеводов, чтобы избежать ожирения, что неблагоприятно воздействует на сердце. Регулярный недосып может быть опасным. Рекомендуется придерживаться определенного режима сна, засыпая и просыпаясь в одно и то же время. Работа в ночные смены может препятствовать нормальной выработке мелатонина и увеличивает риск возникновения сердечных недугов и новообразований.

Доктор подчеркнул, что различные заболевания часто связаны друг с другом, и отсутствие лечения одной проблемы может привести к развитию другой. Например, ожирение может способствовать развитию диабета, который, в свою очередь, может вызвать сердечные проблемы, а это уже может привести к развитию рака.