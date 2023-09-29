Филипп Киркоров сменил образ: он стал пепельным блондином

Российский артист Филипп Киркоров всегда открыто подходит к вопросам своего внешнего вида и не скрывает, что обращается к специалистам для поддержания свежего и молодого вида.

На днях поп-король продемонстрировал свой новый имидж поклонникам. На гала-ужине, посвященном 18-летию совместной работы с продюсером Яной Рудковской и певцом Димой Биланом, он предстал с волосами светло-пепельного оттенка и новой стрижкой.

Недавно Киркоров признался, что обратился к пластическому хирургу из-за неудачных пляжных снимков, которые появились в интернете несколько лет назад. Новый облик артиста вызвал интерес и обсуждение среди его поклонников.