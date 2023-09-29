Интерес падает: у семьи Пугачевой и Галкина* начались финансовые проблемы

Информация о доходах Аллы Пугачевой и Максима Галкина* представлена в статье. По данным промоутеров, доходы Максима Галкина* снизились в три раза после их уезда из России. В то время как гонорар Аллы Пугачевой составляет 350 тыс. евро (примерно 36 млн рублей), что делает его недоступным для большинства людей. Ранее Максим Галкин получал 150 тыс. евро за выступление (более 15 млн рублей), но сейчас его гонорар составляет всего 50 тыс. евро (примерно 5,1 млн рублей).

Руководитель компании "Ру-концерт" Евгений Морозов отметил, что в Европе даже самые известные стендап-комики обычно не просят больше 25 тыс. евро за выступление. По его мнению, скорее всего, гонорары Максима будут продолжать снижаться.

Эксперты концертной отрасли также отмечают, что изначально на выступления Галкина* ходили эмигрировавшие украинцы из любопытства, но с течением времени интерес к нему начал постепенно угасать. Кроме того, журналисты указывают, что по открытым данным, Алла Пугачева и Максим Галкин* закрыли все свои компании в России.

* Признан иноагентом в России