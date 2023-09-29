Актер Юрий Чернов поделился своим мнением о своих коллегах Владимире Талашко и Рустаме Сагдуллаеве. Он выразил удивление по поводу позиции Талашко, который, несмотря на свои корни с Донбасса, поддерживает украинскую власть в конфликте на востоке страны. Чернов отметил, что Талашко сыграл в националистическом фильме, что противоречит его текущей позиции. По сравнению с этим, актер Рустам Сагдуллаев, сыгравший вместе с Черновым, всегда принимал участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Чернов также подчеркнул, что никто из них не предвидел такого развития отношений с Украиной и ненависти друг к другу, как сейчас.