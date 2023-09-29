Компания Huawei запустила систему NearLink на замену Bluetooth и Wi-Fi

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Компания Huawei запустила систему NearLink на замену Bluetooth и Wi-Fi
Новости Hi-Tech
Источник фото: коллаж Информинг

Технология NearLink от компании Huawei представляет собой альтернативу существующим стандартам связи Wi-Fi и Bluetooth. Её преимущества включают в себя более низкое энергопотребление и высокую скорость передачи данных, что приводит к экономии энергии на 60% и увеличению скорости передачи данных в шесть раз. Кроме того, система позволяет создавать в 10 раз больше подключений.

Эти возможности могут быть использованы не только в смартфонах, планшетах и компьютерах, но и в бытовой технике, электромобилях и промышленном производстве.

На данный момент технологию NearLink уже применили при создании нового смартфона Huawei Mate 60. В дальнейшем, она будет внедряться и в другие продукты компании Huawei.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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