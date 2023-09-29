KP.RU: Соседи в Израиле не узнают Пугачеву из-за изменившейся внешности и парика

Известные соседи певицы Аллы Пугачевой, проживающей в Израиле, заявляют, что её теперь трудно узнать из-за изменений в её внешности.

Они сообщают, что часто видят артистку в местных магазинах без косметики и украшений, и выражают удивление её новому облику, сравнивая с "сухонькой старушкой в парике".

По данным издания KP.RU, также отмечается, что эмоциональное состояние Пугачевой сейчас ослабло: недавно исполнительница расплакалась, когда ей прислали фотографию памятника её коллеги и близкого друга, Бориса Моисеева.