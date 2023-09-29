Народный артист РФ Юрий Чернов поделился своим мнением о поведении 86-летней народной артистки СССР и Украины Ады Роговцевой. Он отметил, что в прошлом они с Талашко активно снимались в советском и российском кино, успешно работали в России после распада Союза.

Однако сегодня они поддерживают националистические взгляды и высказывают русофобские заявления. Чернов выразил удивление и разочарование по этому поводу, вспоминая дружеские отношения и радушный прием, который Роговцева и Талашко испытывали в России. Чернов также подчеркнул, что если бы не поддержка России, возможно, ситуация с ними была бы совсем иной.