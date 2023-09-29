Певица Слава обратилась к Киркорову матом и пригрозила раскрыть его тайны
В своих социальных сетях популярная российская певица Слава, настоящее имя которой – Анастасия Сланевская, высказала резкую критику в адрес эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова и известного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Артистка выразила недовольство тем, что оба оппонента публично обвиняли ее в проблемах с алкоголем. Кроме того, Слава высказала угрозу, собираясь раскрыть все их "грязные тайны", если те не прекратят обсуждать ее в негативном свете в общественных местах.
В конце июля певица публично поделилась о неудачной операции по увеличению груди, проведенной звездным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Помимо этого, она показала большие шрамы на своем теле. Поддержали Славу певица Любовь Успенская и еще 52 женщины, также пострадавшие от этого врача.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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