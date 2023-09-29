Певица Слава обратилась к Киркорову матом и пригрозила раскрыть его тайны

В своих социальных сетях популярная российская певица Слава, настоящее имя которой – Анастасия Сланевская, высказала резкую критику в адрес эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова и известного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Артистка выразила недовольство тем, что оба оппонента публично обвиняли ее в проблемах с алкоголем. Кроме того, Слава высказала угрозу, собираясь раскрыть все их "грязные тайны", если те не прекратят обсуждать ее в негативном свете в общественных местах.

"Если хотите, я могу поделиться несколькими маленькими секретами о Тимуре Хайдарове и Филиппе Киркорове. У меня есть много интересного, но это даже не секреты, а просто грязь, настолько ужасная, что после этого ни вы, ни кто-либо другой больше не захочет обращаться к этому врачу или посещать концерты этого певца. Прошу вас прикрыть свои рты и убрать руки от женщин", – заявила Слава.

В конце июля певица публично поделилась о неудачной операции по увеличению груди, проведенной звездным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Помимо этого, она показала большие шрамы на своем теле. Поддержали Славу певица Любовь Успенская и еще 52 женщины, также пострадавшие от этого врача.