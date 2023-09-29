Жаркий сентябрь: голую парочку застукали во время любовных утех у памятника Невельскому

Вечером 29 сентября у памятника Невельскому в центре города произошла необычная сцена: пара решила прогуляться по газону абсолютно голыми.

История началась на улице Береговой, где мужчина и женщина, держась за руки, спокойно шли, все еще находясь в одежде. Подойдя к "мореходке", они стали обниматься, целоваться и постепенно раздеваться.

Однако, как рассказывают свидетели, они начали одеваться, как только заметили вокруг себя камеры.

Местные жители в шутку предполагают, что в городе, возможно, начался какой-то неофициальный флешмоб, в рамках которого участникам предлагается провести как можно больше времени голыми в разных частях города. Этот эпизод из жизни городка даже назвали "Жарким сентябрем".