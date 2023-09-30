Вы перестанете покупать этот полезный продукт, если узнаете, чем его подкармливают

Все утверждают, что гречка – это вкусный продукт, который несет пользу. Вот только свою пользу она давно утратила.

А виной тому недобросовестные фермеры, которые в погоне за урожайностью готовы поступиться всеми принципами.

Чем же «напичкали» крупу, если ее товарный вид улучшился, а остальные показатели рухнули ниже плинтуса. Культурные растения часто могут существовать достаточно хорошо и без активного применения подкормок и удобрений. Однако, неизбежно возникает проблема сорняков, которые неотвратимо появляются на поле.

Именно по этой причине многие фермеры прибегают к обработке полей с использованием пестицидов, включая глифосат, который является самым распространенным гербицидом и эффективно борется с сорняками.

В прошлом гречка действительно представляла собой вкусную и полезную пищу, сейчас называемую суперфудом. Однако, следует учитывать, что эти положительные свойства присущи исключительно гречке, выращенной без применения вредных веществ и удобрений. Как именно производится гречка сейчас, остается загадкой. Однако, снижение качества крупы можно заметить даже без проведения специальных лабораторных исследований.