Доктор Берг: хорошо подумайте, прежде чем есть овсянку на завтрак

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О пользе овсянки написано и сказано много. Однако мало кто знает, что овсяная каша может вредить здоровью. 

Доктор Берг: хорошо подумайте, прежде чем есть овсянку на завтрак
Здоровье
Источник фото: Информинг

О пользе овсянки написано и сказано много. Однако мало кто знает, что овсяная каша может вредить здоровью. 

Как отмечает доктор Эрик Берг, исследования показали, что овсяная каша снижает уровень сахара и холестерина в крови, пишет издание MedNovelty. Но эти исследования проводились с использованием белого хлеба. В сравнении с ним овсянка действительно полезнее. Однако доказательств того, что овсянка положительно влияет на здоровье, на сегодня нет. Берг обращает внимание на то, что в овсянке содержится винин, который представляет собой один из видов глютена. Любые глютены провоцируют аутоимунные заболевания, о чем не стоит забывать. В овсянке может содержаться гербицид глифосад, который признан ВОЗ канцерогеном. Это вещество есть во всех видах продуктов, содержащих овес. 

Но овсяную кашу можно не исключать из рациона, если использовать резаный или цельный овес, а не продукт быстрого приготовления.

Автор текста: Александр Зуев
Информационное агентство «Informing»

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