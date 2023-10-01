Людмила Поргина назвала «хамством» работы режиссера Константина Богомолова

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Людмила Поргина назвала «хамством» работы режиссера Константина Богомолова
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Источник фото: Коллаж Информинг

Актриса Людмила Поргина высказала крайне критичное мнение о режиссёре Константине Богомолове и его творчестве в театре. Она поделилась, что спектакли режиссёра называет "безобразием" и "хамством".

Кроме того, она отметила, что наблюдала несколько спектаклей, поставленных Богомоловым, и не увидела в них искусства. В своих высказываниях она поддержала и актёра Александра Лазарева-младшего, который тоже высказал негативное отношение к творчеству режиссёра.

Вдова Николая Караченцова подчеркнула, что, по её мнению, творчество Константина Богомолова противоречит высшим традициям русского театра. В её глазах, основной целью театра должно быть вдохновение, в то время как творчество Богомолова, по её убеждению, ставит перед собой совершенно иные задачи.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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