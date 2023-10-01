На 83-м году ушёл из жизни известный российский актёр Александр Липов

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На 83-м году ушёл из жизни известный российский актёр Александр Липов
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Источник фото: Коллаж Информинг

На 83-м году жизни скончался выдающийся актёр театра и кино Александр Липов. Он прослужил более 20 лет в Орловском муниципальном драматическом театре «Русский стиль» имени М.М. Бахтина.

Сообщение о его уходе появилось в официальной группе театра в социальной сети ВКонтакте. Причина смерти не уточняется. Прощание с выдающимся артистом назначено на 1 октября в 11:00 по адресу: Наугорское шоссе, 27а, прощальный зал № 1.

Александр Липов активно снимался в кино, его фильмография насчитывает около 50 кинолент, включая такие известные как «Республика ШКИД», «Разрешите взлёт», «Вариант Омега» и многие другие.

В театре он блестяще исполнил роли в спектаклях «Дневник Гейши», «Грабеж», «Невольницы», «Мой Бахтин», «Иван Грозный» и других постановках.

Актёр был награждён знаком «Почётный кинематографист России», что подчеркивает его значимый вклад в российское киноискусство.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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