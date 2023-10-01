Приемная дочь Веры Васильевой рассказала, кому достанется наследство актрисы

Народная артистка СССР Вера Васильева ушла из жизни 8 августа. На ее 98-й день рождения, который был 30 сентября, стало известно, кому достанется наследство актрисы, включая множество роскошных драгоценностей.

"Вера Кузьминична хотела, чтобы ее украшения перешли актрисам, которые играют в театре, а также близким людям. Поэтому мы раскладываем их, чтобы каждый выбрал то, что ему хочется, а также перчатки, в которых она выходила на концертах", – рассказала приемная дочь Васильевой Дарья Милославская.

По ее словам, таким же образом она планирует раздать и одежду своей мамы. При этом платья, которые всему остальному до последнего дня предпочитала артистка, ей покупала дочь. А Васильева искренне радовалась каждой обновке. Все эти платья тоже отдам коллегам и друзьям Веры Кузьминичны, – отметила родственница звезды советского театра и кино.