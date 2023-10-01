Продюсер Картозия: Канал НТВ закрыл «Бульдог-шоу» из-за низких рейтингов

Image 16+
Продюсер Картозия: Канал НТВ закрыл «Бульдог-шоу» из-за низких рейтингов
Знаменитости
Источник фото: Коллаж Информинг

Гендиректор телеканала «Пятница!», продюсер и экс-директор праймового вещания НТВ Николай Картозия раскрыл причину закрытия программы «Бульдог-шоу» с юмористом Гариком Харламовым, которая выходила на НТВ в 2010 году. Об этом продюсер рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Картозии, первые четыре выпуска провалились с треском из-за неготовности аудитории к смене формата вечерних развлечений.

«Аудитория НТВ, включившая канал в воскресенье вечером, не понимала, кто этот гуттаперчевый мальчик в очках. Где «Ментовские войны-5»?» — делится продюсер.

Низкие рейтинги передачи с Харламовым исправились к пятому выпуску, но было уже поздно.

«За день до этого гендиректор НТВ передачу закрыл. А я навсегда запомнил, если уж ты сделал гранд-шоу, а оно с первого дня не полетело, надо стоять насмерть: не менять таймслот, усиливать маркетинг, улучшать содержание (в нашем случае юмор)», — резюмировал Картозия.

В «Бульдог-шоу» Гарик Харламов и звездные гости шоу демонстрировали скетчи, юморист исполнял песни с популярными музыкантами.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Приемная дочь Веры Васильевой рассказала, кому достанется наследство актрисы

Сегодня, 08:56

Жителям России объяснили, как нужно правильно ставить свечи в православном храме

Сегодня, 08:53

Продюсер Картозия: Канал НТВ закрыл «Бульдог-шоу» из-за низких рейтингов

Сегодня, 08:50

В советском фильме «Вий» 1967 года обнаружился досадный киноляп

Сегодня, 08:46

Продюсер РФ Виктор Дробыш рассказал, за что ненавидел Наташу Королеву

Сегодня, 08:43

Наташа Королева смутила сексуальностью жюри в шоу «Битве поколений» с Клавой Кокой

Вчера, 22:43

Лазарев раскритиковал сам себя в эфире шоу «Ну-ка все вместе» Лазарев раскр

Вчера, 22:33

Немоляева гневно высказалась о поведении сбежавших из РФ артистов

Вчера, 22:29

В кинофильме «Вий» нашли киноляп, который проглядели его создатели

Вчера, 22:16

Николай Басков пообещал подарить квартиру в Москве певцу Хабибу Шарипову

Вчера, 08:12

Стало известно, кто покинул шоу «Голос. Уже не дети» после поединков

Вчера, 08:07

Иван Ургант впервые показался на публике после пропажи из эфиров

Вчера, 08:04

Билан выгнал с шоу «Голос. Уже не дети» победительницу первого сезона проекта

Вчера, 07:54

Билан, Гагарина и Валерия не выступят на Красной площади в Москве

Вчера, 07:50

Певица Слава обратилась к Киркорову матом и пригрозила раскрыть его тайны

29-09-2023, 15:54

Филипп Киркоров сменил образ: он стал пепельным блондином

29-09-2023, 15:46

Блогер Ивлеева вышла в свет с обнаженной грудью: фото

29-09-2023, 15:42

45-летняя Екатерина Климова появилась на сцене в прозрачном платье

29-09-2023, 15:26

Дима Билан показал, как прошло его воссоединение с бывшей невестой Еленой Кулецкой

29-09-2023, 14:25

«Папа Сыроежкина» Юрий Чернов высказался об украинской актрисе Аде Роговцевой

29-09-2023, 14:21

Новости партнеров