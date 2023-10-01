Умер актер советских фильмов "Щит и меч" и "Вариант "Омега" Виталий Коняев

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Умер актер советских фильмов "Щит и меч" и "Вариант "Омега" Виталий Коняев
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Источник фото: Коллаж Информинг

30 сентября ушел из жизни выдающийся российский актер театра, кино и телевидения, народный артист России, Виталий Анатольевич Коняев. Он родился 11 мая 1937 года в Кронштадте. В 1958 году успешно окончил Театральное училище имени Щепкина и начал свою карьеру в труппе Государственного академического Малого театра.

В течение 1970-80-х годов Виталий Коняев преподавал в Театральном училище имени Щепкина, где вёл занятия по сценическому фехтованию. Он также преподавал в Московском государственном университете и работал педагогом в Международном Славянском институте имени Державина.

Дебют Виталия Коняева в кино состоялся в 1958 году. На протяжении своей кинокарьеры он снялся в более чем пятидесяти проектах, среди которых "Стучись в любую дверь", "Тишина", "Щит и меч", "Белый флюгер", "Там, вдали, за рекой…", "Вариант "Омега", "Оптимистическая трагедия", "Любовь Яровая" и другие.

Виталий Коняев был членом Союза театральных деятелей с 1960 года и Союза кинематографистов с 1964 года. Он с успехом выступал с сольными концертами во многих странах мира, включая США, Канаду, Испанию, Францию, Финляндию и Швецию.

Кроме того, он был мужем народной артистки РСФСР Нины Дробышевой и отец актрисы Елены Дробышевой. Печальная утрата Виталия Коняева пришла после смерти его супруги, Нины Дробышевой, этим летом.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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Умер актер советских фильмов "Щит и меч" и "Вариант "Омега" Виталий Коняев

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