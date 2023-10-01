В советском фильме «Вий» 1967 года обнаружился досадный киноляп

В фильме "Вий" 1967 года, основанном на произведении Гоголя, выявлен небольшой киноляп. На 16-й минуте картины можно заметить огромную дыру на плече персонажа Хомы, сыгранного Леонидом Куравлевым.

Тем не менее, уже в следующей сцене подобной дефектности в его одежде не наблюдается. Эта мелочь привлекла внимание зрителей и поклонников фильма.

"Вий" - это классическое произведение в русской литературе, написанное Николаем Гоголем в 1838 году. Это произведение было адаптировано несколько раз различными режиссерами и в разные временные периоды. Помимо советской версии 1967 года, существуют и другие экранизации этого произведения.