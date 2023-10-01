В советском фильме «Вий» 1967 года обнаружился досадный киноляп

Image 16+
В советском фильме «Вий» 1967 года обнаружился досадный киноляп
Знаменитости
Источник фото: Коллаж Информинг

В фильме "Вий" 1967 года, основанном на произведении Гоголя, выявлен небольшой киноляп. На 16-й минуте картины можно заметить огромную дыру на плече персонажа Хомы, сыгранного Леонидом Куравлевым.

Тем не менее, уже в следующей сцене подобной дефектности в его одежде не наблюдается. Эта мелочь привлекла внимание зрителей и поклонников фильма.

"Вий" - это классическое произведение в русской литературе, написанное Николаем Гоголем в 1838 году. Это произведение было адаптировано несколько раз различными режиссерами и в разные временные периоды. Помимо советской версии 1967 года, существуют и другие экранизации этого произведения.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Приемная дочь Веры Васильевой рассказала, кому достанется наследство актрисы

Сегодня, 08:56

Жителям России объяснили, как нужно правильно ставить свечи в православном храме

Сегодня, 08:53

Продюсер Картозия: Канал НТВ закрыл «Бульдог-шоу» из-за низких рейтингов

Сегодня, 08:50

В советском фильме «Вий» 1967 года обнаружился досадный киноляп

Сегодня, 08:46

Продюсер РФ Виктор Дробыш рассказал, за что ненавидел Наташу Королеву

Сегодня, 08:43

Наташа Королева смутила сексуальностью жюри в шоу «Битве поколений» с Клавой Кокой

Вчера, 22:43

Лазарев раскритиковал сам себя в эфире шоу «Ну-ка все вместе» Лазарев раскр

Вчера, 22:33

Немоляева гневно высказалась о поведении сбежавших из РФ артистов

Вчера, 22:29

В кинофильме «Вий» нашли киноляп, который проглядели его создатели

Вчера, 22:16

Николай Басков пообещал подарить квартиру в Москве певцу Хабибу Шарипову

Вчера, 08:12

Стало известно, кто покинул шоу «Голос. Уже не дети» после поединков

Вчера, 08:07

Иван Ургант впервые показался на публике после пропажи из эфиров

Вчера, 08:04

Билан выгнал с шоу «Голос. Уже не дети» победительницу первого сезона проекта

Вчера, 07:54

Билан, Гагарина и Валерия не выступят на Красной площади в Москве

Вчера, 07:50

Певица Слава обратилась к Киркорову матом и пригрозила раскрыть его тайны

29-09-2023, 15:54

Филипп Киркоров сменил образ: он стал пепельным блондином

29-09-2023, 15:46

Блогер Ивлеева вышла в свет с обнаженной грудью: фото

29-09-2023, 15:42

45-летняя Екатерина Климова появилась на сцене в прозрачном платье

29-09-2023, 15:26

Дима Билан показал, как прошло его воссоединение с бывшей невестой Еленой Кулецкой

29-09-2023, 14:25

«Папа Сыроежкина» Юрий Чернов высказался об украинской актрисе Аде Роговцевой

29-09-2023, 14:21

Новости партнеров