Витас показал, как его старшую дочь встретили 20 тысяч зрителей в Китае

В 2008 году жена Витаса родила от него дочь, которую счастливые родители назвали Аллой. Девочка решила идти по стопам отца, и теперь делает успехи — она выступает вместе с папой за границей.

У Витаса уже давно сформировалась своя аудитория фанатов в Китае, поэтому он часто бывает там с гастролями, а в этот раз решил взять с собой и Аллу. Для нее подготовили целый номер с компьютерными эффектами.

Зал был переполнен, а пришедшие на концерт зрители взяли с собой светящиеся разными цветами палочки, которыми размахивали в такт песне 15-летней девушки. Отец-музыкант был настолько горд дебютом Аллы, что опубликовал видео в социальных сетях. Напомним, помимо старшей дочери у Витаса также есть 8-летний сын Максим, а в 2021 году родилась еще одна девочка — Алиса.