Жителей Ростова предупредили о сильные взрывах в районе Каратаево

В Ростове будет использоваться пиротехника для съемок фильма о Великой Отечественной войне под названием "Момент истины". Режиссерами картины выступают Никита Высоцкий и Илья Лебедев, которые ранее работали над сериалом "Союз Спасения. Время гнева".

Сюжет фильма посвящен событиям лета 1944 года, когда в лесах Западной Белоруссии активно действовали диверсионные группы противника. С целью предотвращения удара вражеских сил в спину наступающей армии, были задействованы контрразведчики СМЕРШа.

Для отдельных сцен потребуется использование пиротехники. Съемки с пиротехникой будут проводиться с 12 по 16 октября на берегу реки Мертвый Донец в поселке Каратаево, а затем еще ряд сцен будут сняты в Мержаново.