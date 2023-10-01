Жителям России объяснили, как нужно правильно ставить свечи в православном храме

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Жителям России объяснили, как нужно правильно ставить свечи в православном храме
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Источник фото: Коллаж Информинг

В православных храмах существует определенный ритуал зажжения свечей. О том, как правильно это нужно делать, рассказывают «Известия.ру».

Традиция зажигания свечей в храмах появилась на заре христианства и изначально носила утилитарный характер: так как богослужения проводились ночью, нужен был свет.

Символический смысл свечей возобладал над практическим после того, как в IV веке христианство стало религией Римской империи.

Сейчас сложились общие правила, которые должны соблюдать верующие при зажжении свечей.

Прежде всего, они должны быть куплены в свечной лавке, так как там они освещены по всем правилам. Деньги от их продажи идут на нужды храма. Нельзя ставить свечи, купленные в супермаркете, хозяйственном магазине и иных далеких от церкви местах.

Ставить свечи нужно до начала службы или после ее окончания, чтобы не мешать верующим.

Свечу зажигают от уже горящих свечей (или лампадки, если нет других источников) и ставят на подсвечник при наличие свободных мест ближе к центру. Так другим верующим не придется тянуться со своими свечами через огонь.

Часто во время больших праздников и по выходным подсвечники оказываются занятыми. В этом случае незажженные свечи нужно положить рядом, а работники Церкви зажгут их позже. Нельзя вынимать чужие свечи.

«Перед тем как поставить свечу, верующему следует обратиться к Богу, Богородице или другому святому с молитвой, осенить себя крестным знамением и поклониться», - говорится в сообщении.

Также верующих призывают не переживать, если свеча вдруг упала или погас огонь – никаких дурных предзнаменований в этом нет.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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